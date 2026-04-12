Domani sera la Fiorentina affronterà in casa la Lazio in una partita importante per entrambe le squadre. La Fiorentina cerca di ottenere punti utili per migliorare la propria posizione in classifica, mentre la Lazio desidera consolidare il proprio piazzamento. La partita si svolgerà allo stadio Franchi, con le squadre che si preparano a scendere in campo per questa sfida valida per il campionato di Serie A.

La Fiorentina si prepara a sfidare la Lazio domani sera nel Franchi, con l’obiettivo prioritario di accumulare punti decisivi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida arriva dopo il pesante ko subito tre giorni fa a Londra contro il Crystal Palace in sede di Conference League, un risultato che impone una reazione immediata per la salvezza. Il gruppo viola, che tre settimane fa era riuscito a strappare un pareggio contro l’Inter, deve ora gestire una settimana complicata tra la sosta per le nazionali e la vittoria ottenuta a Verona nello scontro diretto. Un puzzle tecnico tra assenze pesanti e rientri attesi. Le scelte del tecnico si trovano davanti a un quadro clinico e disciplinare estremamente complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina-Lazio: sfida cruciale tra emergenze e voglia di riscatto

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