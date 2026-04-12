Fiorentina-Lazio scatta il piano viabilità | divieti e chiusure già dal pomeriggio

Per la partita tra Fiorentina e Lazio, prevista per lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, sono stati adottati divieti e chiusure stradali che entreranno in vigore già dal pomeriggio. La Questura e il Comune hanno disposto una serie di misure di circolazione per garantire lo svolgimento dell’evento. Le strade interessate saranno soggette a limitazioni temporanee e a divieti di sosta nelle zone vicine allo stadio.

In vista della partita di campionato Fiorentina – Lazio, che si terrà lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, la Questura e il Comune hanno disposto una serie di provvedimenti di circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Como–Fiorentina, scatta il piano stadio: strade chiuse, divieti di sosta e ordinanza anti alcolSabato 14 febbraio alle 15 il match al Sinigaglia: stop a sosta e circolazione nell’area stadio già dal mattino, attenzione a rimozioni e multe... Frosinone, lavori in Via Aldo Moro: chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraioModifiche alla viabilità per interventi ACEA: rotatoria Matusa II chiusa e divieti di circolazione e sosta su Via Po e Via Aldo Moro, con rimozione... LAZIO VS FIORENTINA, PAPAANTONIO SI SFIDA CONTRO FIGLIODIEGO, CHI AVRA' LA MEGLIO