Fiorentina-Lazio scatta il piano viabilità | divieti e chiusure già dal pomeriggio

In vista della partita tra Fiorentina e Lazio prevista per lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, autorità locali hanno predisposto alcune restrizioni alla circolazione. A partire dal pomeriggio, sono stati stabiliti divieti di sosta e chiusure di alcune strade nelle zone limitrofe allo stadio, con l’obiettivo di gestire il flusso di veicoli e garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

In vista della partita di campionato Fiorentina – Lazio, che si terrà lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, la Questura e il Comune hanno disposto una serie di provvedimenti di circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Como–Fiorentina, scatta il piano stadio: strade chiuse, divieti di sosta e ordinanza anti alcolSabato 14 febbraio alle 15 il match al Sinigaglia: stop a sosta e circolazione nell’area stadio già dal mattino, attenzione a rimozioni e multe... LAZIO VS FIORENTINA, PAPAANTONIO SI SFIDA CONTRO FIGLIODIEGO, CHI AVRA' LA MEGLIO