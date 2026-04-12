Fiorentina-Lazio scatta il piano viabilità | divieti e chiusure già dal pomeriggio

Da firenzetoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Fiorentina e Lazio prevista per lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, autorità locali hanno predisposto alcune restrizioni alla circolazione. A partire dal pomeriggio, sono stati stabiliti divieti di sosta e chiusure di alcune strade nelle zone limitrofe allo stadio, con l’obiettivo di gestire il flusso di veicoli e garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

In vista della partita di campionato Fiorentina – Lazio, che si terrà lunedì 13 aprile alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi, la Questura e il Comune hanno disposto una serie di provvedimenti di circolazione. I consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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