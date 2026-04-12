Fiorentina-Lazio probabili formazioni e dove vederla in tv
Domani sera alle 20:45 la Fiorentina riceve la Lazio allo stadio Franchi. La squadra viola, dopo aver subito una sconfitta contro il Crystal Palace in una recente amichevole, si prepara a affrontare il prossimo impegno di campionato. La Lazio, nona in classifica con 44 punti, arriva dal pareggio contro il Parma. Le probabili formazioni verranno annunciate prima del calcio d’inizio e la partita sarà trasmessa in diretta televisiva.
Dopo il pesante ko contro il Crystal Palace, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Domani al Franchi (ore 20:45) arriva la Lazio, nona in campionato con 44 punti e reduce dal pareggio contro il Parma. Di seguito le probabili formazioni del match.Come arriva la FiorentinaIn casa viola.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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