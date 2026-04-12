Fiorentina-Lazio probabili formazioni e dove vederla in tv
La Fiorentina si prepara a scendere in campo contro la Lazio domani sera alle 20:45 al Franchi. La squadra viola, dopo aver perso contro il Crystal Palace, punta a tornare alla vittoria nel campionato italiano. La Lazio, nona in classifica con 44 punti, arriva dal pareggio contro il Parma. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l'incontro dal vivo.
Dopo il pesante ko contro il Crystal Palace, la Fiorentina torna a concentrarsi sul campionato. Domani al Franchi (ore 20:45) arriva la Lazio, nona in campionato con 44 punti e reduce dal pareggio contro il Parma. Di seguito le probabili formazioni del match.Come arriva la FiorentinaIn casa viola.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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