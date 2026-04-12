Fino a quando pioverà 3bmeteo | Vortice mediterraneo

Un vortice ciclonico si è formato tra Tunisia e Algeria e si muoverà verso la Sardegna nel corso di lunedì. La presenza di questo sistema atmosferico provocherà piogge e condizioni di maltempo in diverse regioni italiane, con il peggioramento che durerà fino a giovedì. Secondo le previsioni, le condizioni meteo rimarranno instabili per alcuni giorni mentre il vortice si sposta sulla penisola.

Un vortice ciclonico nato tra Tunisia e Algeria si sposterà verso la Sardegna entro la giornata di lunedì, portando una fase di maltempo in Italia fino a giovedì. Secondo il sito 3bmeteo le piogge, legate sia ai fronti del vortice sia al riscaldamento diurno, saranno irregolari: a tratti intense con rovesci e temporali ma alternate a schiarite. Possibile presenza di pulviscolo sahariano nelle precipitazioni. Da venerdì è atteso un netto miglioramento grazie all’alta pressione in possibile estensione fino al weekend. Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fino a quando pioverà. 3bmeteo: "Vortice mediterraneo" Leggi anche: Vortice polare in arrivo sull’Italia: le regioni dove pioverà di più e quando è prevista la neve Leggi anche: Vortice polare in arrivo sull’Italia: le regioni dove pioverà di più e quando è prevista la neve