Finisce fuori strada con l' auto nella notte | positiva all' etilometro denunciata
Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, un'auto è uscita di strada in via Leon Battista Alberti a Ravenna. A bordo dell'Audi A1 c'erano due persone. Durante i controlli, uno dei conducenti è risultato positivo all'etilometro e è stato denunciato. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione.
Intervento nella notte tra sabato e domenica, intorno alle ore 4.00, in via Leon Battista Alberti a Ravenna, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un’Audi A1 con a bordo due persone. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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