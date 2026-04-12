Finisce fuori strada con l' auto nella notte | positiva all' etilometro denunciata

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4, un'auto è uscita di strada in via Leon Battista Alberti a Ravenna. A bordo dell'Audi A1 c'erano due persone. Durante i controlli, uno dei conducenti è risultato positivo all'etilometro e è stato denunciato. L'incidente ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione.