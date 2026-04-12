Nella finale di Montecarlo, Jannik Sinner si trova in vantaggio di un set contro Carlos Alcaraz. Il primo set si è concluso con un tie-break, dopo che entrambi i giocatori hanno commesso diversi errori, tra cui un doppio fallo di Alcaraz sui set-point. La partita prosegue con un equilibrio che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

AGI - Jannik Sinner in vantaggio di un set nella finale di Montecarlo contro Carlos Alcaraz. Serve un tie-break per decidere il primo set caratterizzato da tanti errori (sui set-point doppio fallo dello spagnolo). Sinner gioca senza poter contare sul suo servizio, eppure dopo aver subito un break al secondo gioco, riesce a fare subito il contro-break e restare in partita. L'italiano ritrova il servizio solo alla fine del set: nel momento più importante. Ci sono rivalità che si costruiscono negli anni. Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è costruita partita per partita, punto per punto, fino ad arrivare a una parità che fa la...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Finale Montecarlo, Sinner in vantaggio un set a zero su Alcaraz

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