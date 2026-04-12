Finale Atp Montecarlo 2026 in diretta Sinner sfida Alcaraz nel vento Quote precedenti e punteggio in tempo reale

Il torneo ATP di Montecarlo si sta svolgendo con la finale tra Sinner e Alcaraz, in una giornata caratterizzata da condizioni ventose. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e le quote in tempo reale. La competizione assegna un montepremi di 975mila euro e il titolo del Masters 1000, con il numero uno del ranking ATP in palio.

Roma, 12 aprile 2026 – ‘The winner takes it all’, chi vince prende tutto. La gloria del Masters 1000 di Montecarlo, 975mila euro di montepremi e il numero uno del ranking Atp. Sulla terra rossa monegasca per la finale di Atp Montecarlo 2026 scendono in campo oggi alle 15 Carlos Alcaraz (testa di serie numero uno) e Jannik Sinner: si rinnova l’eterna sfida tra i due assi del tennis moderno. Nel Principato tira vento forte, fattore meteo che potrebbe condizionare l’incontro. Potete seguire il match in diretta nel prospetto questo articolo, con una sintesi dei punti salienti qui sotto. “Non c’è mai un vero favorito quando giochiamo contro”, ha detto ieri l’iberico.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finale Atp Montecarlo 2026 in diretta, Sinner sfida Alcaraz nel vento. Quote, precedenti e punteggio in tempo reale Leggi anche: Sinner-Alcaraz oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario precedenti e dove vedere la finale LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di...