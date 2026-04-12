Filarmonica il ritorno di Mariotti Debussy e lo spigoloso Stravinskij

La Filarmonica della Scala ha annunciato il ritorno di Michele Mariotti come direttore ospite. Mariotti, uno dei principali direttori italiani, è già noto per aver diretto più volte l’orchestra nel teatro milanese. Per questa stagione, l’orchestra si esibirà con un programma che include composizioni di Debussy e Stravinskij, due autori rappresentativi del Novecento. La collaborazione tra la filarmonica e Mariotti si rinnova con appuntamenti programmati nei prossimi mesi.

La Filarmonica della Scala ritrova Michele Mariotti, tra i principali direttori italiani e grande assiduo sul podio del Piermarini. Appuntamento domani sera alle ore 20 con un programma programma che accosta alla “Sinfonia n. 40 in sol minore K 550“ di Mozart alla “Petite Suite“ di Debussy nella trascrizione per orchestra di Henri Büsser e al balletto di Stravinskij “Jeu de cartes“. Ispirato al gioco del poker una prova di bravura di Stravinskij, composta nel suo periodo neoclassico e con il brano di Debussy, un distillato della sua arte compositiva si ritrovano gli echi del "Clair de lune" che il compositore francese non ha ancora scritto. La “Sinfonia n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Filarmonica, il ritorno di Mariotti. Debussy e lo spigoloso Stravinskij Alghero, rinasce lo stadio Mariotti: al via i lavori da 500 mila euroAlghero si prepara a restituire alla comunità un simbolo dello sport cittadino: lo stadio Mariotti. Leggi anche: “Oltre lo schermo”, Alessandro Fanello alla Filarmonica