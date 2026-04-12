Figli onnipotenti e genitori impotenti | l’allarme dell’anarchia educativa

A Roma è stato analizzato il rapporto tra genitori e figli adolescenti, evidenziando come molte famiglie italiane incontrino difficoltà nel gestire la crescita dei propri figli. La situazione ha portato a un dibattito sulla presenza di una crisi educativa, con alcune analisi che descrivono i figli come figure autorevoli e i genitori come incapaci di esercitare controllo. La discussione si concentra sui cambiamenti nelle relazioni familiari e sulle sfide legate all’educazione dei giovani.

A Roma, l’analisi della condizione dei giovani mette in luce una profonda frattura educativa che vede le famiglie italiane in estrema difficoltà nel governare la crescita degli adolescenti. I dati del Rapporto Nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza evidenziano come la maggior parte dei ragazzi cresca in un contesto di assenza di regole, con una percezione del limite quasi inesistente. Le statistiche raccolte delineano un quadro di smarrimento generazionale: solo il 6% dei giovani dichiati nella fascia d’età compresa tra gli 11 e i 15 anni riferisce che la figura materna eserciti restrizioni significative sulla propria libertà, mentre il 23,1% conferma una limitazione moderata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Figli onnipotenti e genitori impotenti: l’allarme dell’anarchia educativa Leggi anche: L'Italia sta attraversando una profonda crisi educativa che vede i genitori sempre più in difficoltà nel gestire i propri figli adolescenti. Gen Z e quoziente intellettivo: per la prima volta i figli ne sanno meno dei genitori. L’allarme dal neuroscienziatoSecondo il neuroscienziato Jared Cooney Horvath, la Gen Z è la prima a registrare risultati nei test inferiori rispetto ai genitori.