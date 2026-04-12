Figc Malagò domani cerca i numeri Lotito contro

Domani si terrà a Milano l’assemblea della Lega serie A, durante la quale sarà annunciato il primo orientamento ufficiale sui candidati alla presidenza della FIGC. In questa occasione, sarà presentato il conto di Giovanni Malagò, sostenuto dalla maggioranza dei club, mentre si attende anche il commento di un altro candidato, che ha espresso critiche nei confronti di Malagò. La riunione rappresenta un momento chiave nel percorso verso le elezioni federali.

Domani, durante l'assemblea della Lega serie A che si terrà a Milano, conosceremo il primo pubblico orientamento sul conto di Giovanni Malagò, candidato dalla maggioranza dei club alla prossima presidenza della figc. Non è ancora stabilita la conta dei voti, più probabile una sorta di dibattito in preparazione dell'appuntamento del 13 maggio, giorno dedicato alla finale di coppa Italia, durante il quale bisognerà scoprire ufficialmente le carte. Si sa che nel merito Lotito più qualche altro club (Udinese) non sono favorevoli a Malagò e anzi il presidente della Lazio è tra i pochi a lavorare per l'arrivo di un commissario che stabilisca una frattura con la gestione Gravina.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Figc, Malagò domani cerca i numeri. Lotito contro Leggi anche: Corsa alla Figc, la Serie A spinge per Malagò: Lotito e l’Udinese contrari Malagò ha l’appoggio della Serie A per diventare il presidente della FIGC: solo Lotito si opponeLunedì la Serie A terrà una riunione per scegliere il suo candidato alle elezioni del 22 giugno per la presidenza della FIGC: la maggioranza...