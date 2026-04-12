Festival del gol sul lago l' Inter ipoteca lo scudetto

Nel match sul lago, l'Inter ha conquistato una vittoria in rimonta contro il Como, terminando 4-3. Dopo un inizio con due gol firmati da Valle e Nico Paz, la squadra ospite ha pareggiato e poi preso il sopravvento grazie alle doppiette di Thuram e Dumfries. La partita ha portato l’Inter a mettere una mano sulla certezza dello scudetto, grazie a questa vittoria decisiva.

AGI - L' Inter vince a Como in rimonta per 4-3 e mette le mani sullo scudetto. All'iniziale doppio vantaggio casalingo targato Valle e Nico Paz, rispondono le doppiette di Thuram e Dumfries. Inutile, nel finale, il rigore di Da Cunha. Sette gol, tante emozioni e punti che sanno di tricolore per i nerazzurri, mentre i l ariani subiscono il sorpasso della Juventus che si prende il quarto posto. Doppio svantaggio. La partita si sblocca al 36' in favore dei locali. Diao fa un velo decisivo che libera Nico Paz che entra in area e va al tiro con il sinistro trovando pronto Sommer all'intervento, ma sulla ribattuta è Valle il più lesto di tutti a ribadire in gol per l'1-0.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Festival del gol sul lago, l'Inter ipoteca lo scudetto Leggi anche: L’Inter vince in rimonta a Como ed ipoteca lo scudetto Leggi anche: L'Inter domina anche a Cremona: gol di Lautaro e Zielinski. Fuga scudetto: + 8 sul Milan