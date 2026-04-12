Fermo caccia allo spaccio | i cani scovano l’hashish nei cestini

A Fermo, un’operazione di controllo ha portato all’impiego di almeno quindici carabinieri, tra pattuglie in divisa e agenti in borghese, in diverse zone della città. Durante i controlli, sono stati ispezionati vari punti e sono stati utilizzati cani antidroga che hanno individuato hashish nascosto nei cestini. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo a persone o altri mezzi coinvolti in questa attività.

Un’operazione di controllo capillare ha coinvolto diverse zone di Fermo, con l'impiego di almeno quindici carabinieri tra pattuglie in divisa e agenti in borghese. Le attività, che hanno il supporto fondamentale di tre unità cinofile, si sono concentrate su un perimetro che ha abbracciato dal Terminal fino a Lido Tre Archi, toccando via Brunforte, via Gigliucci e via Graffigna. Il dispositivo operativo, attivato nella giornata di giovedì, ha risposto a precise segnalazioni arrivate dai residenti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, caccia allo spaccio: i cani scovano l’hashish nei cestini Smantellato gruppo dedito allo spaccio di cocaina e hashishSotto il coordinamento della procura scaligera, la polizia di Verona ha eseguito una seconda ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip. San Cristoforo, cani della Polizia scovano droga, armi e munizioniABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nel quartiere La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del...