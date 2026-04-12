Federico Fashion Style | l’impero delle star e la scelta per la figlia

Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, è diventato un nome noto nel mondo dello spettacolo e della moda. La sua carriera ha portato alla creazione di un vero e proprio impero mediatico, che si riflette anche nelle scelte di vita privata, come quella di affidare la propria figlia a decisioni di natura estetica o professionale. La sua presenza nei media è costante, contribuendo a mantenere alto il suo profilo pubblico.

L’ascesa di Federico Lauri, noto al grande pubblico come Federico Fashion Style, rappresenta un caso emblematico di come il talento tecnico possa trasformarsi in un brand mediatico capace di influenzare le tendenze estetiche nazionali. Partito dai saloni di bellezza a soli 13 anni, l’hairstylist classe 1989 ha saputo costruire un impero professionale che spazia dalle città di Roma, Milano e Anzio fino a Firenze, consolidando una posizione privilegiata tra i professionisti più richiesti dalle celebrità. Dalle tecniche innovative nei docu-reality alla gestione del business capillare. Il percorso professionale di Federico non è stato solo una questione di estetica, ma una vera e propria evoluzione imprenditoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federico Fashion Style: l’impero delle star e la scelta per la figlia Che fine ha fatto Federico Fashion StyleLa carriera in tv e il business dei saloni di parrucchiere: Federico Fashion Style da qualche tempo si è allontanato dal piccolo schermo, ma presto... Federico Fashion Style sul Grande Fratello Vip: “In passato ho rifiutato, oggi accetterei”Federico Fashion Style tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Cosa ha detto lui A marzo andrà in onda su Canale 5 il Grande...