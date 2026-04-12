Fede e luce a Milano | la processione per la Pasqua Ortodossa in Viale Tunisia | VIDEO

Ieri sera a Milano si è svolta una processione in occasione della Pasqua Ortodossa, che ha coinvolto la comunità locale. L’evento si è tenuto in Viale Tunisia, con un corteo che ha attraversato le strade della zona. La cerimonia ha visto partecipanti che si sono riuniti per celebrare la ricorrenza religiosa, creando un momento di forte partecipazione tra i presenti. La manifestazione si è conclusa con una processione che ha attraversato il quartiere.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Fede e luce a Milano: la processione per la Pasqua Ortodossa in Viale Tunisia | VIDEO VIDEO | Tradizione e fede: Messina celebra il Venerdì Santo con la processione delle BaretteTradizione e fede, in una manifestazione religiosa molto sentita che ogni anno coinvolge tantissimi messinesi. Pasqua ortodossa tra Varese e Milano: riti millenari nel cuore della notteLe campane della chiesa russa Alexander Nevskij a Casbeno risuonano nel cuore della notte di domenica 12 aprile 2026, segnando il culmine della...