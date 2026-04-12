Fede e luce a Milano | la processione per la Pasqua Ortodossa in Viale Tunisia | VIDEO

Ieri sera a Milano si è svolta una processione dedicata alla Pasqua Ortodossa lungo Viale Tunisia. La manifestazione ha coinvolto membri della comunità ortodossa che si sono riuniti per una celebrazione religiosa, attraversando la strada in un momento di significativa partecipazione. L'evento si è concluso con una processione che ha attraversato le vie della città, attirando l’attenzione di passanti e partecipanti.

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