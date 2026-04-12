Domani, più di duemila farmacisti provenienti dalla Sardegna partiranno alla volta di Roma per partecipare a una manifestazione nazionale. La delegazione rappresenta una parte consistente del settore farmaceutico dell’isola, che si sta organizzando per far sentire le proprie istanze a livello centrale. La mobilitazione coinvolge professionisti di diversi studi e farmacie, tutti uniti in questa iniziativa di protesta.

Una delegazione di oltre duemila professionisti del settore farmaceutico sardo si metterà in viaggio domani verso la capitale per partecipare a una manifestazione nazionale. Il movimento, che vede coinvolti i dipendenti delle farmacie private dell’isola, punta a raggiungere Roma per protestare contro l’ostilità di Federfarma nei confronti del rinnovo del contratto collettivo. Dalle piazze sarde al cuore della mobilitazione romana. Il percorso di protesta che porterà i lavoratori domani mattina a Roma partirà dai tre aeroporti della Sardegna, da dove salperanno le rappresentanze locali per unirsi al corteo nazionale. La concentrazione è fissata per le ore 10:00 in piazza Vittorio Emanuele, con l’intenzione di convergere poi verso viale Carlo Felice, sede del presidio davanti agli uffici di Federfarma.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farmacisti sardi in rivolta: 2.000 lavoratori pronti a Roma

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