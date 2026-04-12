Farmacie private in sciopero | 5mila dipendenti interessati in Toscana

Lunedì 13 aprile, le farmacie private in tutta Italia entreranno di nuovo in sciopero, coinvolgendo circa 5.000 dipendenti in Toscana. La protesta prevede anche una manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma. La mobilitazione riguarda il settore delle farmacie private, che ha già vissuto altre agitazioni in passato. La data è stata comunicata dai rappresentanti dei lavoratori come una nuova azione di protesta.

“Ci risiamo, lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private. Questa volta con manifestazione nazionale a Roma”. Lo annunciano le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil Toscana.“Il Contratto nazionale è scaduto da agosto 2024, e dopo 11 incontri, una rottura delle.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sciopero delle farmacie private, in Toscana coinvolti 5mila lavoratoriFirenze, 11 aprile 2026 – Lunedì 13 aprile sarà sciopero nelle farmacie private e non fa eccezione la Toscana.