Farini violento scontro in Valnure | l’elisoccorso vola sul luogo

Domenica 12 aprile, alle 20:40, nella zona di Farini in Valnure si è verificato un grave incidente tra due veicoli, con un impatto frontale violento. L’evento ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che si è alzato in volo per prestare soccorso alle persone coinvolte. Sul luogo sono intervenuti anche i mezzi di emergenza per gestire le conseguenze dello scontro e prestare assistenza ai feriti.

Un violento impatto frontale tra due veicoli ha scosso la tranquillità della zona di Farini nella serata di domenica 12 aprile, intorno alle 20:40. Il sinistro si è verificato sulla strada Valnure, in un tratto situato nei pressi di Casa Rosa, a breve distanza dal centro abitato. L’intervento dei soccorsi e la gestione dell’emergenza. La gravità della collisione ha richiesto una risposta immediata e coordinata da parte delle autorità e del personale sanitario. Sul luogo del disastro stradale sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso provenienti dalle zone di Farini e Pontedellolio. Data la complessità della situazione, è stata necessaria anche l’attivazione dell’eliambulanza notturna con base a Brescia per garantire l’assistenza necessaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farini, violento scontro in Valnure: l’elisoccorso vola sul luogo Farini, auto vola in fondo alla scarpata e finisce sul greto del NureSoccorsi in azione nella serata di domenica 8 marzo a Farini, dopo che intorno alle 21 è stata segnalata un'auto in fondo alla scarpata, poco dopo il... Violento scontro a Ripa Teatina: vola l’auto dei CarabinieriDue agenti del nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti sono rimasti feriti in serata lungo la fondo valle Alento, a causa di un violento scontro...