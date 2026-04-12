Il 13 aprile segna il compleanno di Catherine Birmingham, madre della famiglia che vive nel bosco. La famiglia ha lanciato un appello affinché venga restituito un momento di normalità, sottolineando che Catherine

Il 13 aprile Catherine Birmingham compie 46 anni. Per la madre della famiglia nel bosco, il regalo di compleanno più bello sarebbe poter riabbracciare i suoi tre figli. Oltre 15mila sostenitori hanno inviato una lettera alla casa famiglia di Vasto, dove si trovano i bambini, per chiedere che la donna possa passare la giornata con i suoi bimbi. “Catherine sta molto male”, si legge nella missiva. La lettera per il compleanno di Catherine La preghiera e il sostegno alla famiglia nel bosco Il compleanno di papà Nathan con i figli L'udienza del 21 aprile La lettera per il compleanno di Catherine I volontari del presidio, che da mesi sostengono la famiglia nel bosco di Palmoli, hanno deciso di inviare una lettera con 15.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, appello per il compleanno di Catherine che "sta male": "Restituite momento di normalità"

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