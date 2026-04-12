Falsi incidenti e truffe parla un investigatore privato | Pedinamenti e intelligenza artificiale così scopriamo i raggiri

Un investigatore privato spiega che per scoprire truffe legate a falsi incidenti e assicurazioni vengono utilizzati metodi come pedinamenti e tecnologie di intelligenza artificiale. Questi strumenti consentono di seguire i sospetti e analizzare le loro attività, al fine di smascherare eventuali raggiri. Le indagini sono rivolte principalmente a chi effettivamente paga regolarmente, ma si sospetta che alcuni si nascondano dietro false dichiarazioni.

Avellino, 12 aprile 2026 – Ci sono anche investigatori privati e pedinamenti sulle tracce dei truffatori che ingannano le assicurazioni ma prima di tutto chi paga regolarmente. Giovanni Romito, titolare dello studio Sinistri Teveco, lavora nella provincia di Avellino, una zona che ritorna spesso nelle statistiche antifrodi. https:www.quotidiano.netvideosportin-italia-oltre-3-milioni-di-auto-e-moto-senza-assicurazione-guil7gey L’intelligenza artificiale contro i truffatori. L’investigatore privato parte da una premessa ottimistica: vero che l’intelligenza artificiale ha affinato le tecniche dei criminali, ma per fortuna anche quelle di chi li combatte con le indagini.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Falsi incidenti e truffe, parla un investigatore privato: “Pedinamenti e intelligenza artificiale, così scopriamo i raggiri” Maxi inchiesta ’Botto1’. Truffe alle assicurazioni con falsi incidenti. Scattano sei condanneSvolta ieri in tribunale a Massa per il processo denominato ’Botto 1’, arrivato a un punto conclusivo concretizzatosi con la pronuncia di sei... Intelligenza artificiale e documenti falsi: un problema da risolvereL’Intelligenza artificiale riesce a riprodurre documenti falsi che possono essere utilizzati per il riconoscimento sulle piattaforme online che si...