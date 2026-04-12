Dopo 21 ore di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, le trattative sono state interrotte senza accordo. Il rappresentante statunitense ha dichiarato che le parti non hanno accettato le condizioni poste e che l’offerta presentata rappresentava l’ultima proposta. Da parte iraniana, sono state definite le richieste come irragionevoli, portando alla fine dei colloqui senza progressi concreti.

“Devono capire che questa era la nostra offerta finale“. E’ duro il numero due della Casa Bianca,JD Vance, che tornaa casa a mano vuote dai negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, interrotti dopo 21 ore, prima tra sherpa e poi tra i massimi vertici delle delegazioni americana e iraniana. Purtroppo a pesare sul fallimento dei colloqui i principali nodi rimasti irrisolti, ovvero lo Stretto di Hormuz e un piano sul nucleare per il Paese degli ayatollah. E così, i colloqui di pace per il Medio Oriente finiscono per ora in un nulla di fatto. In questo desolante scenario, le considerazioni nel merito assumono sfumature differenti. Da...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Falliti negoziati Usa-Iran, Vance a mani vuote: “Non accettano le nostre condizioni”. Per Teheran “richieste irragionevoli”

Iran, la guerra in diretta: negoziati falliti, Vance torna in Usa: “Era nostra offerta finale”. Teheran: “Richieste irragionevoli, Hormuz resta chiuso””Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati falliti e nessun accordo dopo il faccia a faccia in Pakistan.

Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.