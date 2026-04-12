Fai fotografie brutte? Puoi avere un compenso da 46 mila euro e un viaggio di dieci giorni in Islanda | non è un fake è marketing

Un’azienda di trasporti offre a chi scatta fotografie considerate brutte un pagamento di 46 mila euro e un viaggio di dieci giorni in Islanda. L’iniziativa è rivolta a chi ha problemi con le proprie capacità fotografiche, secondo quanto dichiarato dall’azienda stessa. La proposta è stata comunicata attraverso un messaggio di marketing, rivolto alle persone che spesso sono incaricate di scattare foto ma non sono soddisfatte dei risultati.

Fai fotografie brutte? I tuoi amici si lamentano perché ogni volta che ti incaricano di scattare viene un’immagine horror? Ebbene, è la tua occasione e precisamente te la dà Islandair. Vince chi non sa nemmeno tenere dritto l’orizzonte. La compagnia aerea ha lanciato una campagna globale che ribalta le regole della fotografia, offrendo a un candidato senza alcuna esperienza un viaggio di dieci giorni in Islanda, completamente spesato, insieme a un compenso da 50 mila dollari (46 mila euro). L’iniziativa, rilanciata da testate internazionali come Time Out e Euronews, ha un obiettivo preciso: dimostrare che in un Paese come l’Islanda è praticamente impossibile scattare una foto davvero brutta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fai fotografie brutte? Puoi avere un compenso da 46 mila euro e un viaggio di dieci giorni in Islanda: non è un fake, è marketing Guadagna 400 euro in pochi giorni da disoccupata, ma non poteva: perché ora deve restituire 10 mila euro di NaspiHa lavorato solo pochi giorni, guadagnando meno di 400 euro, ma ora dovrà restituire oltre 10. Bonus moto e scooter ibridi o elettrici al via da oggi (dalle 12): come avere fino a 4 mila euro di incentivoScatta da oggi, 18 marzo, il via per presentare domanda per gli ecobonus 2026 per moto, sccoter e microcar.