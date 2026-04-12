Fabregas sulla panchina di una big assoluta | esplode la bomba

Una notizia di mercato riguarda Cesc Fabregas: si parla di un suo possibile approdo sulla panchina di una delle squadre più grandi del campionato. La voce circola da alcune fonti e si fa strada nelle discussioni tra gli addetti ai lavori. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione si fa sempre più insistente. Fabregas, finora, ha svolto ruoli diversi nel calcio professionistico e questa novità potrebbe segnare un nuovo capitolo.

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il futuro di Cesc Fabregas: tutti i dettagli. Battuta d’arresto per l’ Arsenal, che si arrende al Bournemouth (1-2) nel match valido per la trentaduesima giornata di Premier League. I Gunners restano primi in classifica, ma non possono assolutamente più permettersi di abbassare la guardia a poche giornate dal termine del campionato anche perché il Manchester City di Pep Guardiola spera ancora nel sorpasso. Mikel Arteta (foto Ansa) – Calciomercato.it Mikel Arteta lo sa e vuole laurearsi campione, ma a Londra il credito nei suoi confronti si starebbe esaurendo: anzi, in caso di mancata vittoria della Premier League, le strade dell’Arsenal e dell’allenatore spagnolo potrebbero addirittura separarsi.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fabregas sulla panchina di una big assoluta: esplode la bomba Fabregas sulla panchina di una big: prende un’eredità pesanteIl tecnico spagnolo è legato al club dagli Hartono fino a giugno 2028, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione sulla panchina lariana... Si libera la panchina della big: Fabregas è pronto a lasciare il ComoMercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in...