Dopo la partita contro l’Inter, l’allenatore del Como ha dichiarato di non voler parlare di tattica, affermando di aver commesso un errore dopo la sfida contro il Milan. Durante un’intervista a Dazn, ha anche detto di non sapere la posizione in classifica della squadra, perché non la guarda mai. Le sue parole si sono concentrate principalmente sulla volontà di non entrare nel merito di aspetti tecnici o strategici.

L’allenatore del Como, Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la partita contro l’Inter Il turno più paradossale della stagione “Non so a che posto siamo, non l’ho mai guardato e non lo guardo adesso. La mia squadra mi ha dimostrato che è capace, che anche perdendo ha carattere. Abbiamo fatto degli errori di una squadra giovane, però oggi non è il caso di parlare di tattica. Penso che il campo abbia parlato da solo e anche le statistiche. Penso che non molte squadre hanno queste statistiche contro l’Inter. Due anni fa non avrei mai pensato di arrivare a giocare così contro l’Inter” “Prepariamo la partita sempre in maniera diversa e non ho voglia di parlare di tattica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas: “Non ho intenzione di parlare di tattica, ho fatto un errore dopo il milan”

Fabregas dopo Milan Como: «Chiedo scusa, ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso. Come diceva Chivu…»Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia...

Leggi anche: Dopo le polemiche, lo youtuber Ale Della Giusta ammette: «Ho sbagliato, ho finto tutto. Ecco perché l’ho fatto»

Fermato il MANCHESTER CITY in Champions! Come ha fatto il MONACO FM26