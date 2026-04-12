Il tecnico del Como ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dall’inizio della partita contro l’Inter. Durante l’intervista a DAZN, ha dichiarato di voler una personalità forte per affrontare una squadra che domina spesso in campionato. Inoltre, ha menzionato un dettaglio su Diao, anche se non ha fornito ulteriori spiegazioni in merito. La sfida è in programma questa sera e le sue parole sono state seguite con attenzione.

di Alberto Petrosilli Fabregas, tecnico del Como, ha parlato a pochi minuti dalla sfida di questa sera contro l’Inter: le dichiarazioni dello spagnolo. A pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo tra Como e Inter, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, delineando una strategia aggressiva per fermare la capolista. PAROLE – « Quanto coraggio ho visto nei miei? I ragazzi me l’hanno dimostrato, grandissima personalità e tensione: sono molto orgoglioso come allenatore, la cosa più difficile è far sentire ai giocatori cosa vuoi fare. Tutti mi hanno sempre dato la vita, non posso chiedere di più: poi si vince o si perde ma sono molto contento.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabregas a DAZN: «Voglio una personalità devastante per affrontare una squadra che domina quasi sempre. E su Diao vi svelo che…»

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