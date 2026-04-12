F1 2026 | Norris prende il numero 1 Verstappen torna al 3

Per la stagione 2026 di Formula 1, i numeri di gara sono stati assegnati ai piloti. Il britannico ha scelto il numero 1, mentre il olandese è tornato al numero 3. Questa assegnazione riflette i risultati ottenuti nella stagione precedente e rappresenta un cambiamento rispetto alle scelte degli anni passati. Le decisioni sono state ufficializzate e comunicati dalle squadre coinvolte.

La nuova gerarchia della Formula 1 per la stagione 2026 si delinea attraverso l’identità numerica dei piloti, segnando un passaggio di testimone simbolico dopo le sfide decisive concluse nel corso del 2025. Lando Norris, giunto al vertice mondiale dopo il successo ad Abu Dhabi, assume ufficialmente il numero 1, mentre Max Verstappen, terzo campione del mondo con il nuovo numero 3, apre una nuova fase nella sua carriera agonistica. L’evoluzione delle regole e il cambio di identità dei campioni. Il sistema che identifica i protagonisti sul tracciato ha subito un’evoluzione normativa che permette oggi una maggiore flessibilità rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1 2026: Norris prende il numero 1, Verstappen torna al 3 Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Leclerc vola in Bahrain, Norris e Verstappen in scia. Russell pensa al passo gara Test F1 2026 in Bahrain: Norris domina la prima giornata a Verstappen e LeclercIl primo giorno di test pre-stagionali della Formula 1 sul circuito di Sakhir ha evidenziato come le squadre abbiano optato per programmi... Lando Norris Wins First F1 World Championship in 2025 – Epic Season Finale! LIVE BREAKING NEWS