Eyupspor-Samsunspor lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Eyupspor e Samsunspor, valido per il posticipo del 29º turno di Superlig turca. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Il confronto tra le due squadre si svolgerà allo stadio di proprietà dell’Eyupspor, che quest’anno gioca le partite casalinghe in questa occasione.

Posticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor. Padroni di casa in caduta libera e sempre più vicini alla retrocessione: nelle ultime 10 gare si conta una sola vittoria 2 pareggi e ben 7 KO, 5 dei quali consecutivi. Tutto è ancora aperto in zona salvezza, ma il quartultimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiPosticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor.