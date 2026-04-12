Eyupspor-Samsunspor lunedì 13 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 13 aprile 2026 alle 19:00 si disputa il match tra Eyupspor e Samsunspor, valido per il posticipo del turno numero 29 della Superlig turca. La partita si svolge allo stadio di Eyupspor, con le formazioni che si preparano a scendere in campo dopo le ultime riunioni tecniche. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati che vogliono scommettere sull’esito dell’incontro.

Posticipo del turno numero 29 di Superlig turca che vede l’Eyupspor impegnato in casa contro il Samsunspor. Padroni di casa in caduta libera e sempre più vicini alla retrocessione: nelle ultime 10 gare si conta una sola vittoria 2 pareggi e ben 7 KO, 5 dei quali consecutivi. Tutto è ancora aperto in zona salvezza, ma il quartultimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eyupspor-Samsunspor (lunedì 13 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar.