Expo vitasalus 2026

Il 18 e 19 aprile 2026 si svolgerà a Catania Expo VitaSalus 2026, un evento che si concentrerà su temi legati alla salute, alla prevenzione e al benessere. L’iniziativa prevede due giorni di incontri, esposizioni e attività informative aperte al pubblico, con l’obiettivo di diffondere conoscenze e sensibilizzare riguardo a pratiche di prevenzione e stile di vita salutari. L’evento coinvolge diversi professionisti del settore e si svolge presso una location dedicata alla cultura e all’educazione sanitaria.