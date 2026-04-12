Ex Ilva l’India punta a Cornigliano | Jindal in corsa per il rilancio

Questa mattina, presso il Palazzo Tursi di Genova, la sindaca ha incontrato i rappresentanti del gruppo indiano Jindal, che ha manifestato interesse per l’acquisto dell’ex Ilva a Cornigliano. Jindal è uno dei gruppi che hanno presentato una proposta di rilancio dello stabilimento. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle trattative o sui tempi di eventuale accordo. La questione riguarda l’ex sito siderurgico nel quartiere genovese.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha accolto questa mattina presso Palazzo Tursi i rappresentanti del gruppo indiano Jindal, interessati all’acquisizione dell’ex Ilva. L’incontro istituzionale, avvenuto in un clima di cordialità, ha la partecipazione di una delegazione della struttura commissariale per discutere il destino dello stabilimento siderurgico di Cornigliano e le prospettive del gruppo industriale. Investimenti industriali e tutela del territorio genovese. Dopo il vertice in comune, i delegati indiani si sono spostati nel quartiere di Cornigliano per ispezionare gli impianti e gli spazi della fabbrica, facendo parte di un percorso più ampio che prevede la visita agli altri siti produttivi dell’ex Ilva in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva, l’India punta a Cornigliano: Jindal in corsa per il rilancio Futuro ex Ilva, Jindal sbarca a Cornigliano: il gruppo indiano incontra SalisLa sindaca, Silvia Salis, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Tursi una delegazione di Jindal, il gruppo indiano interessato all’acquisto dell’ex... Ex Ilva, Jindal favorito per l'acquisizione: restano dubbi su energia e occupazione, Flacks ancora in corsaNessuna ammissione esplicita, nessuna dichiarazione ufficiale da parte del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ma l’impressione, e forse più di...