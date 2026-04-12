Durante la puntata di Verissimo trasmessa l’11 aprile su Canale 5, è stata ospite Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello. Nel corso dell’intervista, ha raccontato di aver subito un episodio drammatico che l’ha portata a rimanere paralizzata, senza entrare nel dettaglio. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione del pubblico, mantenendo alta l’attenzione sui protagonisti del reality.

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Tra le ex gieffine più amate vi è Stefania Orlando, la quale è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda l'11 aprile sui teleschermi di Canale 5. L'ex compagna di Andrea Roncato ha raccontato qualche dettaglio inedito della sua vita privata. La donna ha fatto una rivelazione dolorosa quando ha ammesso di essere stata vittima di molestie all'età di 18 anni. L'ex gieffina ha raccontato ai microfoni di Verissimo: "Era il mio agente all'epoca e una notte si è infilato nel mio letto e ha iniziato a toccarmi senza il mio consenso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffina e quel racconto drammatico a Verissimo: “Sono rimasta paralizzata”

Helena Prestes e quel drammatico racconto sulla scomparsa del padre: le paroleHelena Prestes è stata la protagonista della puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5.

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