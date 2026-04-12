Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex colonia Santa Monica, situata nel quartiere di Villamarina sul lungomare. La struttura verrà sostituita da un nuovo hotel fronte mare, che si svilupperà lungo viale Carducci. La demolizione rappresenta un intervento di riqualificazione della zona, che vedrà la realizzazione di una struttura alberghiera moderna. La demolizione è stata annunciata ufficialmente e i lavori sono attualmente in corso.

Un’altra zona del lungomare è destinata a cambiare volto. Sono infatti iniziati i lavori di abbattimento dell’ex colonia Santa Monica di Villamarina, che lascerà spazio ad un moderno albergo fronte mare lungo viale Carducci. Il progetto è atteso da vent’anni ed ora si fa sul serio, con la famiglia Ricci che investirà parecchi milioni. Il vecchio edificio, costruito negli anni ‘60 dalla Caritas di Milano, per un periodo era stato trasformato anche in una scuola e poi è rimasto chiuso e fatiscente. Dopo alcuni cambi di proprietà, oggi far parte del gruppo Ricci Hotels, che ha diversi alberghi a Cesenatico e Gatteo a Mare. A dire il vero i...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia Santa Monica, via i lavori del nuovo hotel

Il nuovo gioco di Santa Monica Studio potrebbe essere annunciato in estateUn possibile annuncio importante potrebbe arrivare nei prossimi mesi da Santa Monica Studio.

Il nuovo gioco di Cory Barlog e Santa Monica sarà allo State of Play? Risponde un noto insiderSony ha ufficializzato un nuovo appuntamento con lo State of Play, uno showcase di oltre un’ora dedicato alle prossime uscite su PlayStation.