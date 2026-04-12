Ex cinema Apollo allarme all’Esquilino fra amianto e infiltrazioni | i fondi dirottati sul Piano Casa

Residenti dell’area Esquilino segnalano problemi all’ex cinema Apollo, tra infiltrazioni d’acqua e presenza di amianto. I lavori previsti per la rimozione dell’amianto sono stati sospesi a causa di risorse finanziarie insufficienti. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra gli abitanti, che segnalano anche il pericolo di crolli in alcune parti della struttura. Nel frattempo, alcuni fondi sono stati riassegnati al Piano Casa.