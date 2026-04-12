Eurospin chiede sconto del 3% ai fornitori frutticoltori veronesi allarmati

Eurospin ha richiesto ai propri fornitori di applicare uno sconto del 3% per compensare l’aumento dei costi di trasporto. La richiesta ha suscitato preoccupazione tra i frutticoltori della zona di Verona, che hanno espresso il loro disagio per questa richiesta. La questione riguarda esclusivamente la richiesta di sconto e la reazione degli agricoltori, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle conseguenze dirette.

La richiesta di Eurospin di applicare uno sconto del 3% ai fornitori per compensare l’aumento dei costi di trasporto accende la protesta degli agricoltori veronesi. Nei giorni scorsi il gruppo del discount ha inviato una comunicazione ai produttori, spiegando: «Considerato che la componente.🔗 Leggi su Veronasera.it Hashish nei giardinetti del centro città, la scoperta grazie ai residenti allarmatiUn sequestro di droga e una denuncia a piede libero: è questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dal Nucleo di Polizia giudiziaria della... Carburanti: Codacons chiede 20 cent di sconto e chiedeUn esposto formale è stato inviato alle procure di tutta per indagare su presunte manovre speculative nei prezzi dei carburanti.