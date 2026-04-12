In ambito sportivo, sono pochi i casi di donne che ricoprono il ruolo di allenatrici di squadre maschili. Recentemente si è parlato di Marie-Louise Eta, che guida una formazione a Berlino, ma non è il primo esempio nel panorama internazionale. Tra i precedenti si annoverano anche casi in Italia, dove altre donne hanno assunto questo incarico, segnando un percorso comunque ancora limitato nel tempo e nelle occasioni.

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© Calcionews24.com - Eta Union Berlino, quando una donna diventa allenatrice di uomini: tra i precedenti ce n’è anche uno in Italia!

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