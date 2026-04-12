Esordienti e vincenti da Biancolino a Floro Flores la nuova via della Serie C

Negli ultimi due campionati di Serie C, le vittorie sono state conquistate da allenatori alla prima esperienza significativa in categorie superiori. Tra i protagonisti emergenti ci sono ex calciatori che, dopo aver indossato diverse maglie, si sono affacciati alla guida tecnica con successo. La loro presenza ha portato novità e risultati in un torneo tradizionalmente caratterizzato da continuità e conoscenze consolidate. Questa tendenza ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati.

Debuttanti e vincenti. Antonio Floro Flores come l’amico Raffaele Biancolino, che in questi giorni gli ha fatto anche i complimenti. Per due stagioni di fila il girone C della Serie C, quello (sotto certi aspetti) più complesso, l’ha vinto un allenatore promosso dalla Primavera a stagione in corso. Il Benevento, come l’Avellino di un anno fa, ha trovato in casa la soluzione quando si è deciso di cambiare strada per andare dritti in B. Senza guardare al curriculum del prescelto, né all’esperienza. Questione di fiducia nell’uomo, oltre che di visioni. Anche se il presidente Vigorito non lo ammetterà, non è da escludere che quanto avvenuto ad Avellino nella passata stagione sia stato d’ispirazione al momento dell’esonero di Auteri, a novembre.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esordienti e vincenti, da Biancolino a Floro Flores la nuova via della Serie C Benevento promosso in serie B, Floro Flores: “Sto vivendo un sogno”Tempo di lettura: 2 minutiSprizza gioia da tutti i pori mister Floro Flores dopo il blitz all’Arechi che ha regalato il ritorno in serie B al... Floro Flores fa l'impresa con il Benevento: l'ex Napoli riporta i giallorossi in Serie BAntonio Floro Flores mette subito a segna una grande impresa calcistica all'esordio da allenatore in Serie C.