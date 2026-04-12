Esercizio abusivo della professione e documenti falsi | nei guai un medico attivo nel Calatino
La Procura di Caltagirone ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a un medico accusato di aver esercitato la professione senza averne il titolo e di aver presentato documenti falsi. Le accuse riguardano presunte attività illecite svolte nel territorio del Calatino. L’indagine è stata avviata dopo controlli e verifiche su alcune pratiche mediche sospette. Il medico dovrà ora rispondere delle accuse davanti a un giudice.
La Procura di Caltagirone ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un medico ritenuto responsabile di esercizio abusivo della professione medica, nonché di false attestazioni. Il provvedimento arriva al termine di una complessa attività investigativa condotta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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