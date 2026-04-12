Esercizio abusivo della professione e documenti falsi | nei guai un medico attivo nel Calatino

La Procura di Caltagirone ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a un medico accusato di aver esercitato la professione senza averne il titolo e di aver presentato documenti falsi. Le accuse riguardano presunte attività illecite svolte nel territorio del Calatino. L’indagine è stata avviata dopo controlli e verifiche su alcune pratiche mediche sospette. Il medico dovrà ora rispondere delle accuse davanti a un giudice.