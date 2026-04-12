Escursionista cade a San Tomaso | soccorsi in azione con l' elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, le forze di soccorso sono intervenute nella Piana di San Tomaso, nel comune di Valmadrera, per un incidente che ha coinvolto un escursionista caduto durante un'escursione. L'intervento è stato effettuato con l'elicottero, che ha raggiunto il luogo dell’incidente per il recupero dell’infortunato. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso a terra.

Intervento delle forze di soccorso nel primo pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, nella Piana di San Tomaso nel comune di Valmadrera. Una caduta ha procurato un infortunio a una persona, con la chiamata al numero unico per le emergenze 112 scattata intorno alle 14.45. Dalla centrale operativa.🔗 Leggi su Leccotoday.it Donna cade nella grotta durante l’escursione: ferite e traumi, i soccorsi anche con l’elicotteroSpoleto, 29 marzo 2026 – Paura per una donna di 45 di Amelia caduta in una grotta durante l’escursione con un gruppo speleologico di Narni.