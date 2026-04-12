Il Tribunale di Firenze ha condannato l’Asl Toscana Centro al pagamento di circa 270mila euro in favore dei familiari di una donna di 35 anni, deceduta a causa di un tumore al seno non diagnosticato. La sentenza si basa sulla responsabilità dell’ente sanitario nella gestione clinica della paziente. La decisione si riferisce a un procedimento legale avviato dopo il mancato riconoscimento e trattamento tempestivo della malattia.

Il Tribunale di Firenze ha stabilito la responsabilità dell’Asl Toscana Centro per la gestione clinica di una trentacinquenne affetta da un tumore al seno, condannando l’ente sanitario a risarcire i familiari per circa 270mila euro. La sentenza mette in luce come una serie di passaggi medici non conformi ai protocolli abbia aggravato il percorso di cura e il dolore dei congiunti. Tutto ebbe inizio nel dicembre del 2013, quando la giovane donna si recò presso una struttura di Prato per una visita medica. In quell’occasione, la presenza della neoplasia non venne individuata. Solo cinque mesi dopo, nel maggio 2014, la patologia emerse e i sanitari decisero di procedere immediatamente con un intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore Asl: condannati 270mila euro per il tumore non diagnosticato

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