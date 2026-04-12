Eroe tra i banchi | salva un compagno con la manovra di Heimlich

Durante un pomeriggio di lezione a San Martino Siccomario, un giovane studente ha messo in atto una manovra di Heimlich per salvare un compagno in difficoltà. L’episodio si è verificato tra i banchi dell’aula, quando il ragazzo ha rapidamente intervenuto per liberare il collega da un’ostruzione alle vie respiratorie. L’intervento tempestivo ha portato alla stabilizzazione del compagno, che successivamente è stato accompagnato in ospedale.

Un gesto di straordinaria prontezza ha trasformato un pomeriggio di lezione a San Martino Siccomario in un episodio di profonda solidarietà, portando un giovane studente verso un prestigioso riconoscimento nazionale. Riccardo Cremonesi, diciannovenne che compirà la maggiore età nel mese di luglio, riceverà il titolo di alfiere della per aver salvato la vita a un suo compagno di classe attraverso l’applicazione immediata della manovra di Heimlich. Il momento critico tra i banchi di scuola. L’episodio si è consumato lo scorso 13 dicembre 2024 all’interno di un’aula di una scuola superiore nella provincia di Pavia. Durante una lezione di matematica, la situazione è precipitata improvvisamente quando uno studente, colto da un attacco di riso a seguito di una battuta pronunciata da un altro compagno, ha accidentalmente ingerito una mentina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe tra i banchi: salva un compagno con la manovra di Heimlich Riccardo Cremonesi, alfiere della Repubblica a 17 anni. Salvò un compagno con la manovra di Heimlich vista sul telefoninoSan Martino Siccomario (Pavia) – Il bistrattato cellulare talvolta può salvare una vita. Docente salva uno studente di undici anni dal soffocamento con la manovra di HeimlichUno studente di undici anni ha rischiato il soffocamento a causa dell'ingestione di una merendina.