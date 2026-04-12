Eroe a 15 anni | il giovane di Arbus salva un amico e va al Quirinale

Un ragazzo di 15 anni proveniente da Arbus è stato riconosciuto tra i 28 nuovi Alfieri per il suo gesto di coraggio nel salvare un amico in mare. L’episodio si è verificato durante un tuffo, quando il giovane ha messo in salvo il coetaneo in difficoltà. In seguito, il ragazzo ha ricevuto un riconoscimento ufficiale e si è recato al Quirinale per ricevere il premio.

Un quindicenne di Arbus, Inerio Vacca, è stato inserito tra i 28 nuovi Alfieri della per il coraggio dimostrato nel salvare un amico in pericolo di vita dopo un tuffo in mare. Il riconoscimento è stato consegnato oggi dal Presidente della Sergio Mattarella ai giovani che, durante l’anno 2025, hanno espresso alti valori di altruismo e senso civico. L’intervento decisivo di Inerio Vacca. La dinamica del salvataggio ha messo in luce la straordinaria lucidità del giovane residente nella zona di Arbus. Dopo che il suo coetaneo è rimasto privo di sensi in acqua a seguito di un tuffo, Vacca non ha esitato: si è mosso con rapidità per estrarre l’amico dal mare e portarlo sulla riva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eroe a 15 anni: il giovane di Arbus salva un amico e va al Quirinale Leggi anche: Il figlio di 15 anni scompare, la madre chiama i carabinieri: lo trovano al parco a spacciare con un amico Leggi anche: Sant’Omobono, il «Posta» non tramonta: giovane coppia salva 115 anni di storia