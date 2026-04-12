ERNIA il rapper al Festival di Majano sabato 1 agosto

Il rapper Ernia sarà presente al Festival di Majano sabato 1 agosto. Dopo aver terminato il suo tour nei palasport, ha annunciato le date del “Solo Per Amore Summer Tour”, che si svolgerà nell’estate 2026. L’artista si esibirà in vari festival italiani e in Svizzera, continuando a portare la sua musica dal vivo ai fan. La sua partecipazione al festival di Majano fa parte di questa serie di appuntamenti estivi.

Reduce dal grande successo del tour nei palasport appena conclusosi, Ernia annuncia le date del Solo Per Amore Summer Tour che lo vedrà protagonista dell’estate 2026, con tappe nei principali festival italiani e in Svizzera. Il rapper, fra i più amati dal pubblico, torna a grande richiesta live in Friuli Venezia Giulia, il prossimo sabato 1 agosto al Festival di Majano. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketsms. Info su www.promajano.it. L’annuncio del Summer Tour arriva dopo il...🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - ERNIA, il rapper al Festival di Majano sabato 1 agosto TONY BOY sarà live il 7 agosto al Festival di MajanoTony Boy, rapper fra i più amati della nuova scena italiana, ha pubblicato a gennaio il suo nuovo album “Trauma”, confermando da subito il suo ruolo... Al Festival di Majano Noyz Narcos. Domenica 9 agosto 2026Dopo gli annunci dei concerti dei rapper Ernia (1 agosto) e Tony Boy (7 agosto), il Festival di Majano cala il tris ufficializzando oggi la...