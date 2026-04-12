Epatite A 7 campioni positivi al Lago Fusaro | bloccato il commercio di cozze danni per 300mila euro

Sette campioni su cinquantasette prelevati al Lago Fusaro sono risultati positivi all’Epatite A, portando alla sospensione del commercio di cozze provenienti dalla zona. La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi. I danni economici stimati per le attività coinvolte ammontano a circa 300 mila euro. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e di controllo.