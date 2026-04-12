Epatite A 7 campioni positivi al Lago Fusaro | bloccato il commercio di cozze danni per 300mila euro
Sette campioni su cinquantasette prelevati al Lago Fusaro sono risultati positivi all’Epatite A, portando alla sospensione del commercio di cozze provenienti dalla zona. La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi. I danni economici stimati per le attività coinvolte ammontano a circa 300 mila euro. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e di controllo.
Giuseppe Iovane, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, a Fanpage.it: "Al Lago Fusaro rilevati 7 campioni positivi all'Epatite A su 57. Bloccata la vendita delle cozze". Ipotesi ristori per i produttori di mitili. Al Cotugno oggi 25 ricoverati.🔗 Leggi su Fanpage.it
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