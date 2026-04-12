Epatite A 7 campioni positivi al Lago Fusaro | bloccato il commercio di cozze danni per 300mila euro

Da fanpage.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette campioni su cinquantasette prelevati al Lago Fusaro sono risultati positivi all’Epatite A, portando alla sospensione del commercio di cozze provenienti dalla zona. La decisione è stata presa per tutelare la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi. I danni economici stimati per le attività coinvolte ammontano a circa 300 mila euro. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie e di controllo.

Giuseppe Iovane, direttore dell'Istituto Zooprofilattico, a Fanpage.it: "Al Lago Fusaro rilevati 7 campioni positivi all'Epatite A su 57. Bloccata la vendita delle cozze". Ipotesi ristori per i produttori di mitili. Al Cotugno oggi 25 ricoverati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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