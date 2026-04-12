Ep 149 – Come si misura la maturità di una diciottenne

Nell’episodio 149 si esplora il processo di valutazione della maturità di un giovane di 18 anni, passando dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali per la maturità del 2026. Viene analizzato come vengono considerate le diverse fasi del percorso, con attenzione alle modalità di verifica e alle tappe fondamentali che contribuiscono a definire il livello di preparazione degli studenti.

Dall’occupazione del Tenca alla griglia di valutazione degli orali alla maturità 2026. E poi, la parola urbex Dalle conseguenze dell’occupazione del liceo Tenca di Milano alla pubblicazione delle griglie di valutazione del colloquio orale della maturità di quest’anno. La parola della settimana è urbex. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 148 – Analisi di un recente discorso del titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ep. 149 – Come si misura la maturità di un(a) diciottenne

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