Energia l’Italia rischia il collasso | l’errore politico che ci isola

Un esperto di economia e figura di rilievo nel settore bancario etico ha espresso preoccupazione sulla situazione energetica del paese, sottolineando come le decisioni politiche sulla gestione delle risorse naturali possano mettere a rischio la stabilità e l’autonomia italiana. La questione riguarda la vulnerabilità del sistema energetico e le conseguenze di scelte che potrebbero portare a una crisi senza precedenti.

Ugo Biggeri, esperto di economia e figura storica del settore bancario etico, lancia un monito sulla vulnerabilità energetica dell’Italia, evidenziando come la gestione politica delle risorse naturali stia compromettendo la sovranità nazionale. Dalla provincia di Firenze, dove ha istituito la Londa School of Economics, il protagonista della riflessione mette in guardia contro i rischi derivanti dalla dipendenza dai combustibili fossili e dalle narrazioni ideologiche che ostacolano la transizione verso le fonti. Il centro di studi fondato da Biggeri, situato nei pressi di Londa in un contesto territoriale caratterizzato da una natura rigogliosa non lontana dalle Foreste Casentinesi, propone un modello economico basato sul rispetto dei limiti ambientali e sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia, l’Italia rischia il collasso: l’errore politico che ci isola Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.La situazione a Cuba è precipitata, spingendo l'isola verso blackout senza precedenti e una paralisi economica crescente. Longoni, il Milan rischia di perderlo a zero. Ci pensa il City. Errore da evitareDopo la sconfitta dell'Italia contro la Bosnia che ci toglie per un'altra edizione la possibilità di vedere la Nazionale ai Mondiali si torna a... ngiltere’yi Kurtaran Adam: Churchill’in Savata Ald O Kritik Kararlar