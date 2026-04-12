Il Kazakistan ha annunciato un piano per sviluppare nuove centrali termoelettriche con partner internazionali e asiatici, puntando a ridurre la dipendenza dall'infrastruttura energetica russa. Recentemente, il governo ha ricevuto un finanziamento di due miliardi di dollari da Singapore per sostenere questa strategia di diversificazione. La mossa fa parte di un progetto più ampio di ristrutturazione del settore energetico nazionale.

Astana ha avviato una manovra di diversificazione strategica che mira a scardinare il controllo russo sulla propria infrastruttura energetica, affidando lo sviluppo di centrali termoelettriche chiave a partner internazionali e asiatici. La decisione di escludere le imprese della Russia dai progetti di Semey, Kokshetau e Ust-Kamenogorsk segna un punto di svolta nella gestione della sicurezza nazionale kazaka, spostando l’asse della cooperazione verso nuovi poli tecnologici e finanziari. La nuova geografia della produzione energetica in Asia Centrale. Il piano di riorganizzazione industriale del Kazakistan non riguarda soltanto la sostituzione di fornitori, ma una vera e propria ristrutturazione dei nodi vitali del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia, il Kazakistan sfida Mosca: arrivano 2 miliardi da Singapore

Kazakistan, il gigante dell’energia che non molla Mosca e apre a PechinoIl Kazakistan è una landa sconfinata fra le ultime propaggini dell’Europa e l’immensa steppa asiatica che occupa la parte centrale di questa nazione.

No di Ungheria e Slovacchia a nuove sanzioni conto Mosca: a rischio anche il prestito Ue da 40 miliardi a KievAffinchè i fondi possano arrivare all’Ucraina servirà l’ok anche dell'Ungheria Orban che si è detto contrario al prestito e alle sanzioni.