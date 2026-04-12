Un nuovo rapporto evidenzia un livello basso di partecipazione politica in Emilia-Romagna, con molte persone che manifestano poca fiducia nelle istituzioni e scarso interesse per le questioni politiche. La soddisfazione riguardo alla qualità della vita nel territorio è generalmente bassa, e la sfiducia nei partiti è molto diffusa. Questi elementi contribuiscono a un quadro di scarsa presenza alle urne da parte degli elettori della regione.

Poca fiducia nelle istituzioni, scarso interesse verso la politica, bassa soddisfazione per la qualità della vita del proprio territorio, totale sfiducia nei partiti: prendete questi ingredienti, mescolateli bene e avrete l’identikit del perfetto astensionista in Emilia-Romagna. Un problema ormai strutturale, quello del non voto, nella regione un tempo prima della classe in fatto di partecipazione, che sarà analizzato martedì sera a Bologna, all’ auditorium Illumia in via de’ Caracci, nel corso dell’incontro ’Le ragioni degli assenti’, organizzato da Incontri Esistenziali e da Bologna Bene Comune e per il quale è stata realizzata una specifica indagine a cura di Demopolis.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, report astensione: "Sfiducia nei partiti e nei candidati"

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