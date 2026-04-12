Emergenza borghi a Terni la proposta | un piano straordinario di salvaguardia

A Terni si registra una crescente preoccupazione per il degrado dei borghi storici, considerati patrimonio di grande valore. Secondo alcuni rappresentanti locali, le strutture stanno peggiorando a causa dell’abbandono e di una gestione amministrativa insufficiente. La situazione ha portato alla proposta di un piano straordinario di tutela, mirato a preservare queste antiche municipalità prima che sia troppo tardi.

“Il patrimonio storico delle nostre antiche municipalità sta crollando sotto il peso dell’abbandono istituzionale e di una gestione amministrativa che definire lacunosa è un eufemismo”. Con queste parole, il consigliere comunale Guido Verdecchia annuncia il deposito di due atti di indirizzo che.🔗 Leggi su Ternitoday.it Emergenza maltempo, Ripepi: "Prima la sicurezza dei cittadini, subito un piano straordinario sugli alberi”Le violente ondate di maltempo che stanno colpendo Reggio Calabria riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla gestione del verde...